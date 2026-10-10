Костевич і Коростильов принесли Україні першу медаль етапу Кубку світу в Каїрі

Українці Олена Костевич та Павло Коростильов стали бронзовими призерами етапу Кубку світу з кульової стрільби у Каїрі, Єгипет.

Український дует виступив у змішаних командних змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів. У кваліфікації Костевич і Коростильов посіли друге місце та пробилися до фіналу.

У вирішальному раунді українці набрали 413,4 очка й завершили змагання на третій сходинці п'єдесталу. Перемогу здобула збірна Франції з результатом 479,5 очка, а срібні нагороди виборола команда Латвії, яка набрала 479,0 очка.

Кульова стрільба – Кубок світу ISSF

Каїр (Єгипет), змішані команди, пневматичний пістолет, 10 м

1. Франція – 479,5 очка

2. Латвія – 479,0 очка

3. Україна (Олена Костевич / Павло Коростильов) – 413,4 очка

Таким чином, Костевич і Коростильов принесли Україні першу медаль на етапі Кубка світу в Каїрі.

Раніше повідомлялося, що іменитий український стрілець Микола Мільчев завоював срібну медаль чемпіонату Європи-2026 у дисципліні скіт.