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🥉 Українки вибороли командну бронзу на чемпіонаті Європи 2025

Денис Шаховець — 12 березня 2025, 22:54
🥉 Українки вибороли командну бронзу на чемпіонаті Європи 2025
European Shooting Confederation

Українські стрільчині Олена Костевич, Юлія Ісаченко та Вілена Бевз вибороли бронзу на чемпіонаті Європи в командних змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета серед жіночих тріо.

Українки зуміли пробитися до бронзового фіналу, де у напруженій боротьбі перемогли команду Грузії з рахунком 17:13.

Нагадаємо, раніше Сергій Куліш виграв золото у стрільбі на 10 метрів з пневматичної гвинтівки.

Крім того, Віктор Банькін, Олег Омельчук та Павло Коростильов посіли третє місце у чоловічому командному заліку зі стрільби з пневматичного пістолета.

Чемпіонат Європи з кульової стрільби проходить з 7 по 13 березня у місті Осієк (Хорватія).

Олена Костевич кульова стрільба

Олена Костевич

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