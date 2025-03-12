🥉 Українки вибороли командну бронзу на чемпіонаті Європи 2025
European Shooting Confederation
Українські стрільчині Олена Костевич, Юлія Ісаченко та Вілена Бевз вибороли бронзу на чемпіонаті Європи в командних змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета серед жіночих тріо.
Українки зуміли пробитися до бронзового фіналу, де у напруженій боротьбі перемогли команду Грузії з рахунком 17:13.
Нагадаємо, раніше Сергій Куліш виграв золото у стрільбі на 10 метрів з пневматичної гвинтівки.
Крім того, Віктор Банькін, Олег Омельчук та Павло Коростильов посіли третє місце у чоловічому командному заліку зі стрільби з пневматичного пістолета.
Чемпіонат Європи з кульової стрільби проходить з 7 по 13 березня у місті Осієк (Хорватія).