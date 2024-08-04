Долю золота вирішили кілька міліметрів: У Джін виграв третє золото Олімпіади в Парижі

Південнокорейський стрілець з лука Кім У Джін здобув третє золото на Олімпійських іграх 2024.

У напруженому фіналі він здолав американця Бреді Еллісона та вп'яте за кар'єру виграв Олімпійські ігри. Поєдинок завершився з рахунком 6:5 (27:29, 28:24, 27:29, 29:27, 30:30, 10:10). Зазначимо, що в тай-брейку долю золота вирішила стріла, що знаходилася ближче до центру.

В Ріо-2016 та Токіо-2020 У Джін вигравав золото в командній першості, а в Парижі став найкращим в усіх дисциплінах — чоловічі та змішані командні змагання, а також сьогоднішнє золото в особистих.

Ще один південнокорейський стрілець Лі Ву-сок не залишив німцю Флоріану Каллунду шансів у бронзовому фіналі — 6:0 (29:27, 29:28, 29:28).

1. 🥇 Кім У Джін (Південна Корея);

2. 🥈 Бреді Еллісон (США);

3. 🥉Лі Ву-сок (Південна Корея).

Зазначимо, у цій дисципліні серед жінок перемогу також здобула Південна Корея, Лім Сі Хьон та Нам Сухьон завоювали золото та срібло. У битві за бронзу їхня землячка Джон Хуньон поступилась француженці Лізі Барбелен (6:4).

Нагадаємо, раніше Михайло Усач попро початкову домінацію поступився представнику Бразилії Маркусу Д’Альмейді в 1/32 фіналу стрільби з лука.

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