Українські лучники здобули два срібла на Гран-прі Європи в Туреччині

Українська команда виборола дві срібні нагороди на першому етапі відкритого Гран-прі Європи зі стрільби з лука, який завершився в турецькій Анталії.

У змаганнях брали участь 237 атлетів із 27 країн, в тому числі 17 представників України.

Першу нагороду здобула жіноча команда у складі Дзвенислави Черник, Вероніки Марченко та Анастасії Павлової. У поєдинку за "золото" українські лучниці поступилися суперницям з Італії (0:6), виборовши "срібло".

У заключний змагальний день ще одну срібну медаль до скарбнички "синьо-жовтих" поклав Михайло Усач. У вирішальному фіналі українець поступився американцю Ніколасу Д'Амуру з рахунком 3:7.

Раніше повідомлялося, що українські лучники здобули три золоті медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука в приміщенні 2026 року.