Європейська федерація стрільби з лука скасувала обмеження для російських спортсменів із 2027 року

Європейська федерація стрільби з лука (World Archery Europe) ухвалила рішення скасувати обмеження щодо участі російських спортсменів, команд та офіційних осіб у змаганнях під її егідою. Воно набуде чинності з 1 січня 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба WAE.

При цьому повернення представників Росії не буде безумовним. Їхня участь у змаганнях залежатиме від законодавства країн-господарок, візових обмежень та вказівок місцевої влади.

World Archery Europe заявила, що й надалі враховуватиме національні вимоги держав, які прийматимуть турніри.

Водночас у федерації наголосили, що залишаються відданими підтримці української стрілецької спільноти та всіх, хто постраждав від війни.

Раніше "Чемпіон" розповідав, як Росію поступово повертають до міжнародного спорту та які федерації вже допустили її представників до змагань.