Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Інше

Європейська федерація стрільби з лука скасувала обмеження для російських спортсменів із 2027 року

Денис Шаховець — 5 листопада 2026, 11:35
Європейська федерація стрільби з лука скасувала обмеження для російських спортсменів із 2027 року
World Archery Europe

Європейська федерація стрільби з лука (World Archery Europe) ухвалила рішення скасувати обмеження щодо участі російських спортсменів, команд та офіційних осіб у змаганнях під її егідою. Воно набуде чинності з 1 січня 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба WAE.

При цьому повернення представників Росії не буде безумовним. Їхня участь у змаганнях залежатиме від законодавства країн-господарок, візових обмежень та вказівок місцевої влади.

World Archery Europe заявила, що й надалі враховуватиме національні вимоги держав, які прийматимуть турніри.

Водночас у федерації наголосили, що залишаються відданими підтримці української стрілецької спільноти та всіх, хто постраждав від війни.

Раніше "Чемпіон" розповідав, як Росію поступово повертають до міжнародного спорту та які федерації вже допустили її представників до змагань.

Читайте також :
Як Росія повертається у міжнародний спорт: хронологія подій
Стрільба з лука

Стрільба з лука

Українці здобули дві медалі на юніорському чемпіонаті Європи
Українські лучники здобули два срібла на Гран-прі Європи в Туреччині
Підсумки чемпіонату Європи в Болгарії: українські лучники здобули три золоті нагороди
Українські лучники здобули три бронзові медалі у командних змаганнях на ЧЄ-2026 в Болгарії
Ніколаєвський: Попри всі труднощі, стрільба з лука в Україні розвивається

Останні новини