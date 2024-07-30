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Усач поступився бразильцю Д'альмейді в 1/32 фіналу стрільби з лука на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 30 липня, 14:40
Усач поступився бразильцю Д'альмейді в 1/32 фіналу стрільби з лука на Олімпіаді-2024

Український спортсмен Михайло Усач (110) поступився представнику Бразилії Маркусу Д’Альмейді (1) в 1/32 фіналу стрільби з лука.

На старті Михайло зайняв позицію лідера після п'яти влучань у десятку поспіль, та впевнено обходив суперника (2:0), але пізніше допустився кількох помилок, влучив у шістку, та програв бразильцю з рахунком 2:6.

Це дебютна Олімпіада для Усача. Зазначимо, що він єдиний представник України у чоловічій стрільбі з лука. Серед жінок "синьо-жовтих" представить Вероніка Марченко, яка виступить в особистому турнірі.

Українці не змогли кваліфікуватися на командну стрільбу, Усач та Марченко набрали разом 1308 очок та посіли 21 місце. У раунд на вибування пройшло лише 16 найкращих пар.

Нагадаємо, Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

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Париж-2024

Париж-2024. День 4. Текстова трансляція
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