Лім Сі Хьон виграла третє золото на Олімпіаді-2024 у Парижі

Представниці Південної Кореї визначили переможця у фіналі одиночного розряду зі стрільби з лука.

Лім Сі Хьон впевнено переграла землячку Нам Сухьон і завоювала золоту нагороду (7:3). У битві за бронзу ще одна представниця Південної Кореї Джон Хуньон поступилась француженці Лізі Барбелен (6:4).

Зазначимо, що для Сі Хьон це вже третя золота нагорода на Іграх у Парижі. Раніше вона стала чемпіонкою у міксті, а також жіночому командному турнірі. Також на її рахунку новий світовий рекорд, який Лім встановила у кваліфікації.

1. 🥇 Лім Сі Хьон (Південна Корея);

2. 🥈 Нам Сухьон (Південна Корея);

3. 🥉 Ліза Барбелен (Франія).

Напередодні українка Вероніка Марченко поступилась мексиканці Алехандрі Валенсії в 1/16 фіналу та завершила виступ на Олімпіаді.

У попередньому раунді вона здолала представницю Китайського Тайбею Лі Цай Чі. Вероніка була єдиною представницею України у жіночій стрільбі з лука, та останньою з українських спортсменів у цій дисципліні.

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.