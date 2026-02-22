Українська правда
Підсумки чемпіонату Європи в Болгарії: українські лучники здобули три золоті нагороди

Микола Літвінов — 22 лютого 2026, 10:55
Завершився чемпіонат Європи зі стрільби з лука в приміщенні 2026, на якому українські спортсмени здобули низку нагород у командних та особистих турнірах.

Українські юніорські збірні посіли перші місця у двох категоріях командного заліку.

Юніорки у складі Ольги Чеботаренко, Поліни Ткаченко та Дар'ї Коваль здобули золоті медалі та стали чемпіонками Європи.

Юніори Роман Рубан, Дмитро Фомін та Олександр Димарчук також вибороли "золото", перемігши у вирішальному матчі збірну Італії.

В індивідуальних турнірах результати українських спортсменів також виявилися високими. Серед чоловіків у фіналі зустрілися двоє представників України: Михайло Усач здобув золоту нагороду та звання чемпіона, а Олексій Гунбін посів друге місце, отримавши "срібло".

У жіночих змаганнях Вероніка Марченко посіла третє місце, перемігши представницю Ізраїлю у поєдинку за бронзову нагороду. В індивідуальному заліку серед юніорів Олександр Димарчук здобув "бронзу", а Дмитро Фомін завершив виступи на четвертій позиції.

Нагадаємо, раніше збірна України здобула три бронзові медалі в командних заліках на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука, який стартував у місті Пловдив, Болгарія.

