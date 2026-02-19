Українська правда
Українські лучники здобули три бронзові медалі у командних змаганнях на ЧЄ-2026 в Болгарії

Олексій Мурзак — 19 лютого 2026, 20:16
Анастасія Павлова
Збірна України здобула три бронзові медалі в командних заліках на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука, який стартував у місті Пловдив, Болгарія.

Так, третю сходинку в командних змаганнях (класичний лук) посіли Олексій Губін, Михайло Усач та Іван Кожакар.

Водночас Анастасія Павлова, Вероніка Марченко та Соломія Гнип стали третіми у жіночих командних змаганнях.

У командному міксті (блочний лук) "бронзу" виграли Олександр Трапезніков та Ксенія Шкляр.

Попереду – особисті категорії, а також боротьба за золото в командних змаганнях серед юніорок і юніорів.

Нагадаємо, на ЧС-2025, який відбувся у вересні, українська лучниця Анастасія Павлова дійшла до чвертьфіналу

