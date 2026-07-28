Українці здобули дві медалі на юніорському чемпіонаті Європи

Збірна України здобула дві медалі на чемпіонаті Європи 2026 зі стрільби з лука серед юніорів і кадетів, який пройшов у італійському Римі. У турнірі взяли участь 376 спортсменів з 40 країн Європи. Зокрема, Україну представляли 13 спортсменівю

У командних змаганнях юніорів (до 21 року) золото завоювали українці у складі Олександра Димарчука, Дмитра Фоміна та Івана Рашевського. У фінальному поєдинку вони впевнено перемогли Францію – 6:2. У цій дисципліні на юніорських чемпіонатах Європи українці не перемагали з 2012 року.

Ще одну медаль Україні принесла Анна Анісімова, яка завоювала срібло в особистих змаганнях серед кадеток (вікова категорія до 18 років). У фіналі вона програла представниці Туреччини Дюньї Єніхайят.

Наприкінці квітня українці здобули два срібла на Гран-Прі Європи в Туреччині.