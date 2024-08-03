Південнокорейська стрільчиня здобула золото у стрільбі з пістолета на Олімпіаді-2024
Південнокорейська стрільчиня Ян Джин завоювала золото у стрільбі з пістолета на 25 метрів на Олімпійських іграх 2024.
У напруженій фінальній боротьбі Джин виявилася сильнішою за француженку Каміль Єджеєвську, та виборола золото. Представниця Франції забрала срібло, а бронзу отримала угорка Вероніка Мейджор.
1. 🥇 Ян Джин (Південна Корея)
2. 🥈 Каміль Єджевська (Франція)
3. 🥉 Вероніка Мейджор (Угорщина)
Зазначимо, що у цій дисципліні Україну представляла легендарна Олена Костевич, яка встановила національний рекорд, однак подолати кваліфікацію їй не вдалося. Раніше 39-річна українка в парі з Віктором Банькіним не зуміла подолати відбірковий етап у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м у міксті. Також Костевич не змогла кваліфікуватися до фіналу у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.
Нагадаємо, Чемпіон проводить текстову трансляцію восьмого дня Олімпійських ігор у Парижі.