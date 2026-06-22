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Україна здобула ще дві медалі на юніорському ЧС-2026 зі стрільби

Сергій Шаховець — 22 червня 2026, 14:41
Україна здобула ще дві медалі на юніорському ЧС-2026 зі стрільби
Федерація стрільби України

Українські спортсмени здобули ще дві нагороди на чемпіонаті світу-2026 зі стрільби серед юніорів, який триває в німецькому Зулі.

Наші атлети поповнили медальну скарбничку команди за підсумками змагань зі спортивного пістолета на 25 метрів.

У командній першості срібними призерами стали Олексій Ціон, Владислав Медушевський та Іван Мартинов. Українське тріо піднялося на другу сходинку п'єдесталу та принесло збірній другу медаль світової першості.

Крім того, Владислав Медушевський відзначився і в особистих змаганнях. Українець продемонстрував високий рівень майстерності та завоював бронзову нагороду.

Ще дві представниці України зуміли пробитися до фіналу у стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів. Каріна Заіченко завершила виступи на шостій позиції, а Юлія Ісаченко посіла восьме місце.

Раніше повідомлялося, що збірна України стала чемпіоном світу у командних змаганнях у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 метрів.

кульова стрільба

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