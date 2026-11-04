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Пастернак посів 7 місце на ЧС-2026

Олег Дідух — 4 листопада 2026, 16:09
Пастернак посів 7 місце на ЧС-2026
Володимир Пастернак

Український стрілець Володимир Пастернак посів сьоме місце на чемпіонаті світу 2026 року в стрільбі з швидкострільного пістолета з дистанції 25 м.

Раніше Пастернак пробився до фіналу з сьомим результатом, аналогічний результат показав і у самому фінальному раунді. Українець набрав 8 балів, випередивши лише 1 із 8 учасників фіналу – південнокорейця Гун Хйок Лі. Обидва покинули фінал після третьої серії.

Золото завоював німець Флоріан Петер, який випередив двох французів – Клемана Бессаге та Жана Кікампуа.

Підсумкові результати:

Дана дисципліна є олімпійською, в ній розігрувалися ліцензії на Ігри-2028 у Лос-Анджелесі. Їх завоювали Німеччина, Франція та Чехія. Пастернак приніс Україні важливі рейтингові очки.

У травні поточного року Пастернак у складі збірної України став чемпіоном Європи у стрільбі з центробійного пістолета з дистанції 25 м.

Чемпіонат світу-2026 проходить у Досі (Катар) з 1 до 14 листопада.

кульова стрільба Володимир Пастернак

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