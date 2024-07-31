Фатальні 0,2 бала Ковтуна: підсумки виступу українців на Олімпійських іграх 31 серпня

У п'ятий день Олімпійських ігор-2024, що тривають у столиці Франції — Парижі, українські спортсмени змагалися за медалі в 4 видах програми.

Першим на старти вийшов представник кульової стрільби Сергій Куліш. Українець упевнено подолав кваліфікації у стрільбі з гвинтівки з трьох положень із дистанції 50 м. 31-річний черкасець вийшов до фіналу з третім результатом.

Фінал відбудеться у четвер, 1 серпня.

Не змогли нав'язати боротьбу за медалі стрибунки у воду Ксенія Байло та Софія Лискун у синхронних стрибках із 10-метрової вишки. За підсумком 5 строб, українки посіли 7 місце. Перемогу, як і очікувалось, здобули китаянки Чен та Чанг (359 10), які "привезли" срібним призеркам із Північної Кореї 45 балів (315,90). Бронзову медаль у британок (304,38).

Українська пара веслувальників Ігор Хмара та Станіслав Ковальов не зуміли вийти у медальний фінал після півфінального заїзду в академічному веслуванні у двійці парної легкої ваги. Українці прийшли на фініш п'ятими з результатом 6:37,35. У фіналі B українці поборються за 7-12 місце.

18-річний плавець із Дніпра Олександр Желтяков посів 20-те місце у кваліфікаційному запливі на 200 метрів на спині та не зміг пробитися до півфіналу змагань. На цьому Олімпійські ігри-2024 для 18-річного плавця завершуються.

Справжній шок очікував українських уболівальників під час фінального заїзду четвірок парних в академічному веслуванні. Анастасія Коженкова (олімпійська чемпіонка Лондона-2012), Дарина Верхогляд, Катерина Дудченко та Євгенія Довгодько протягом усієї дистанції (2000 м) йшли на подіум, борючись із нідерландками та британками, однак на останніх 300 метрах просто зупинилися й фінішували лише п'ятими. На позначці 1000 м перша трійка йшла з відривом у майже 5 секунд. Чемпіонками ж стали представниці Великої Британії, які випередили Нідерланди на кілька сантиметрів на самому фініші.

Якоїсь дещиці не вистачило до медалі гімнасту Іллі Ковтуну. У багатоборстві черкасець програв бронзовому призеру, китайцю Сяо Жотену 0,199 бала. Четверте місце.

Олег Верняєв після 4 видів програми також був у чемпіонських перегонах, але на більше олімпійського чемпіона Ріо не вистачило. У підсумку — восьме місце.

Вікторія Ус, пробившись у фінал веслувального слалому в каное-одиночці, посіла передостаннє, одинадцяте місце в підсумковому протоколі.

Боксер Айдер Абдураімов одностайним рішенням суддів програв представнику Болгарії Хав'єру Ібаньєсу Діасу в 1/8 фіналу вагової категорії до 57 кг боксерського турніру та завершив виступ на Олімпійських іграх 2024.

Сестри-тенісистки Надія та Людмила Кіченок пробилися у чвертьфінал парного розряду, перемігши у трьох партіях американок Коллінз/Кравчик.

Ну і на десерт фантастичне шоу влаштували Марта Костюк і Донна Векич і чвертьфінальному матчі тенісного турніру у жінок. Хорватка виграла перший сет, українка — другий. У третьому сеті Костюк відіграла два матчболи. Доля матчу вирішилась на тай-брейку вирішальної партії. Киянка повела в рахунку 4:0, однак довести матч до перемоги не спромоглася. 10:8 — на тай-брейку. у півфіналі зіграє Векич.

1 серпня в Парижі буде розіграно 18 комплектів медалей у 8 видах спорту.