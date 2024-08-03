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Ус пройшла в 1/8 фіналу каяк-кросу на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 3 серпня, 17:33
Ус пройшла в 1/8 фіналу каяк-кросу на Олімпіаді-2024

Українська спортсменка Вікторія Ус подолала кваліфікацію та пройшла в 1/8 фіналу каяк-кросу на Олімпійських іграх 2024.

Українка стала другою в першому раунді змагань, її суперниці у наступному етапі ще не визначені.

Нагадаємо, раніше Ус не змогла здобути олімпійську медаль у веслувальному слаломі, а перед цим, не зуміла пройти у фінал на байдарці. Для Вікторії Ігри-2024 стали третіми поспіль. У 2016 році вона пройшла до півфіналу в байдарці-одиночці, а у 2021-му в Токіо фінішувала в топ-8 на байдарці та каное.

Чемпіон проводить текстову трансляцію восьмого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

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