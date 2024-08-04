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Маловічко не змогла подолати кваліфікацію зі стендової стрільби на Олімпіаді-2024

Олександр Булава — 4 серпня, 15:01
Маловічко не змогла подолати кваліфікацію зі стендової стрільби на Олімпіаді-2024

Українська спортсменка Ірина Маловічко посіла 24 сходинку у кваліфікації зі стендової стрільби в дисципліні скіт серед жінок на Олімпійських іграх 2024.

30-річна спортсменка за результатами 5 раундів набрала 113 балів, чого не вистачило для виходу у фінал. Необіжний мінімум становив 120 балів.

Фінал розпочнеться о 16:30 за київським часом.

Нагадаємо, український стрілець Сергій Куліш, який є військовослужбовцем ЗСУ, здобув для України срібну медаль на Олімпіаді-2024.

Стрільба Олімпійські ігри-2024 Ірина Маловічко

Ірина Маловічко

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