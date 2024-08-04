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Коростильов пройшов у фінал з кульової стрільби з пістолета на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 4 серпня, 16:36
Коростильов пройшов у фінал з кульової стрільби з пістолета на Олімпіаді-2024

Українець Павло Коростильов пройшов до фіналу Олімпійських ігор-2024 у кульовій стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 м.

За підсумками двох частин кваліфікації він показав третій результат і увійшов до шістки найкращих. У першій частині відбору на точність Павло став восьмим, набравши 293 очки. У другій частині на швидкість українець здобув на одне очко більше — 294. Його земляк, Максим Городинець, не зміг пройти далі, посівши восьму сходинку у списку, у двох етапах він набрав 289 і 295 очок відповідно. Від фіналу його відділили всього 2 бали.

Фінал у цій дисципліні відбудеться у понеділок, 5 серпня, початок — о 10:30 за київським часом. Це останній фінал для України на Олімпіаді-2024 у стрільбі.

Напередодні Віктор Банькін та Коростильов не змогли кваліфікуватися до фіналу Ігор-2024 у кульовій стрільбі з пістолета на 10 метрів. За всіма головними подіями 9 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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