Ударний старт Хижняка та виліт Світоліної: підсумки 30 липня на Олімпійських ігор-2024

30 липня, у четвертий день Олімпійських ігор-2024, на старти вийшло 13 українських атлетів у 9 видах програми. І лише команда українських шпажисток брала участь у медальному виді.

На жаль, Олена Кривицька, Влада Харькова та Фейбі Бежура програли ж у першій, чвертьфінальній сутичці китаянкам та втратили надії на нагороди. У підсумку українки посіли 6 місце.

Українські шпажистки на Олімпіаді-2024 НОК України

Представниця настільного тенісу Маргарита Песоцька завершила свій турнірний шлях на стадії 1/16 фіналу. Досвідчена українка без шансів поступилась румунці Бернардет Шос.

Український плавець Денис Кесіль не зміг пробитися у півфінал плавання на 200 метрів батерфляєм серед чоловіків.

У своєму кваліфікаційному запливі українець показав результат 1:57,72 хв та посів 24-те місце з 27-ми. На цьому його виступи на Олімпіаді завершуються.

Попри перемогу над чешкою Терезою Швабіковою (2:1) в другому матчі групового турніру, залишає Олімпійські ігри бадмінтоністка Поліна Бугрова. Харків'янка посіла друге місце в групі, до плейоф виходять лише переможці груп. Для українки ця Олімпіада стала дебютною у кар'єрі, вона єдина представниця України у бадмінтоні на Іграх у Парижі.

Поліна Бугрова НОК України

Михайло Усач зазнав поразки в матчі 1/32 фіналу Олімпіади. Український стрілець з лука поступився лідеру світового рейтингу Маркусу Д'Алмейді з Бразилії. На початку поєдинку Усач виграв перший сет та був близький до того, щоб забрати другий. Однак після п'яти поспіль десяток Михайло затримався з пострілом та влучив у шістку. Для українця ці Олімпійські ігри стали першими в кар'єрі.

Не змогла повторити успіх Олімпіади в Токіо Еліна Світоліна. Українка у дуже важкому, трисетовому поєдинку програла чешці Барборі Крейчиковій. Одеситка вигравала у першому сеті — 3:0, одна поступилася на тай-брейку. Також із брейком йшла в другому — 2:0, проте чинна чемпіонка Вімблдона знаходила сили вирівнювати рахунок. У чвертьфіналі зіграє представниця Чехії.

А ось Марта Костюк, у не менш важкій грі, все ж зламала опір гречанки Марії Саккарі. Костюк програла перший сет, ведучи в рахунку 3:0. Щоправда, і надалі дівчата часто віддавали свою подачу, однак українка виявилася сильнішою у вирішальні моменти. Костюк зіграє в 1/4 фіналу з хорваткою Донною Векич, яка сенсаційно вибила з турніру Коко Гофф.

Марта Костюк НОК України

Українська веслувальниця Вікторія Ус пробилася у півфінал слалому на байдарці-одиночці.

Не змогла пробитися у плейоф футбольна збірна України. Підопічні Руслана Ротаня програли Аргентині в 3 турі й завершили виступи на дебютній Олімпіаді.

Боксер вагової категорії до 80 кг Олександр Хижняк не без проблем здолав у 1/8 фіналу угорця Філіппа Акілова та пройшов у наступний раунд.

Українські спортсмени за 4 змагальні дні завоювали одну нагороду — "бронзу" в особистій першості шаблісток здобула Ольга Харлан. У медальному заліку Україна ділить 35 місце.

31 липня на аренах Парижа буде розіграно 19 комплектів медалей в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх змагаються 140 українських спортсменів.