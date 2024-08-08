Вистраждане "золото" Хижняка: підсумки виступу українських спортсменів 7 серпня

7 серпня, у дванадцятий день Олімпійських ігор-2024, що добігають кінця у Парижі, українські атлети змагалися у 5 видах програми.

Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном з боксу у ваговій категорії до 80 кг.

У фіналі полтавець роздільним рішенням суддів переміг казахстанця Нурбек Оралбая.

Олександр Хижняк НОК України

Отже, до "срібла" Токіо 29-річний боксер додав "золота" Парижа.

Розпочався день вранці змішаною естафетою у спортивній ходьбі на 50 км. Українці Людмила Оляновська та Іван Банзерук на медалі не претендували та фінішували 17-ми. Відставання від переможця — 11:39 хвилин.

Веслувальниця Марія Повх фінішувала четвертою з результатом у попередньому запливі та не змогла відібратися у півфінал напряму. Українка продовжила боротьбу у чвертьфіналі, де фінішувала третьою та відібралася у півфінальний заплив.

Павло Алтухов також не зміг пройти у півфінал каное-одиночки на 1000 метрів ні напряму, ні через чвертьфінал.

Одразу троє українців стартували у кваліфікації у секторі для стрибків у висоту.

Вийти у фінал вдалося лише Олегу Дорощуку. Представник Кропивницького з другої спроби зумів узяти висоту 2,24 та пройшов у фінал за добором. Кваліфікаційний норматив у цьому виді — 2,29 або за добором. У фіналі змагатимуться 12 найкращих.

Андрій Проценко та Владислав Лавський не зуміли взяти 2,15 і 2,20 відповідно та завершили змагання на стадії кваліфікації.

Стрибунка у воду Вікторія Кесарь не змогла вийти у півфінал на 3-метровому трампліні. У кваліфікації українка набрала 217.75 бали та посіла 27 місце з 28.

Досить упевнено пробилися у півфінали обидва українські борці греко-римського стилю Парвіз Насібов і Жан Беленюк.

33-річний олімпійський чемпіон Токіо-2020 зупинився за крок від вирішальної сутички, до слова, це міг бути третій фінал поспіль Беленюка на Олімпіадах. Однак не склалося.

Киянин у рівній сутичці та за рівного рахунку все ж програв іранцю Аліреза Мохмадіпіані за додатковим показником (активність).

Своєю чергою 25-річний Насібов пробився у другий олімпійський фінал поспіль, перемігши азербайджанця Хазрата Джафарова.

Борчиня Оксана Лівач зупинилася за крок від медалі на другій Олімпіаді поспіль. 27-річна українка нічого не змогла протиставити японці Юї Сусакі в матчі за бронзову медаль.

До слова, через дискваліфікацію кривдниці Лівач у чвертьфіналі через зайву вагу індійки Вінеш Пхегот, українка пробилася у бронзовий фінал без відбіркової сутички.

Отже, у скарбничці збірної України тепер 8 медалей: 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. У медальному заліку Україна піднялась на 17 сходинку.

8 серпня в Парижі буде розіграно 25 комплектів медалей у 12 видах програми.