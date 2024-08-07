Українська спортсменка Марія Повх пройшла у півфінал байдарки-одиночки на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Українка прибула на фініш третьою з часом 1:52.09 хвилин. Зазначимо, що п'ятеро найкращих у кожному чвертьфіналі проходять в 1/2 фіналу. Півфінал у цій дисципліні серед жінок відбудеться у суботу, 10 серпня. Тоді ж відбудеться і заїзд за золоту медаль.

Нагадаємо, раніше Людмила Лузан та Анастасія Рибачок напряму пройшли до півфіналу у каное-двійці на дистанції 500 метрів, він відбудеться у п'ятницю, 9 серпня.

За всіма головними подіями 12 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.