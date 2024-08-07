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Дорощук пройшов у фінал стрибків у висоту

Андрій Яросименко — 7 серпня, 12:58
Дорощук пройшов у фінал стрибків у висоту

Український легкоатлет Олег Дорощук пройшов у фінал стрибків у висоту на Олімпійських іграх 2024.

Кваліфікаційний стандарт у цій дисципліні становив 2,29, українець легко взяв висоту 2.15 та 2.20 метра, і з другої спроби здолав позначку у 2.24 метра. На жаль, йому не підкорилась висота 2.27 метра, але він потрапив до топ-12 учасників за підсумками кваліфікації, Фінал чоловічих стрибків у висоту відбудеться у суботу, 10 серпня.

Зазначимо, що Дорощук є бронзовим призером юнацьких Олімпійських ігор 2018 у Буенос-Айресі. Раніше напарник українця Андрій Проценко не зміг подолати кваліфікаційний етап дисципліни, а Владислав Лавський припинив виступи, не використавши жодної з трьох спроб.

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