Лівач зупинилися за крок від бронзи на другій Олімпіаді поспіль

Українська борчиня вільного стилю Оксана Лівач не змогла здобути бронзу у ваговій категорії до 50 кілограмів.

У бронзовому фіналі 27-річна українка достроково поступилася японці Юї Сусакі. Вже на початку другої 3-хвилинки суперниця здобула 10 очко. Зазначимо, що Сусакі — олімпійська чемпіонка Токіо-2021.

Оксана є бронзовою призеркою чемпіонату світу-2018 та чемпіонкою Європи-2019. На попередній Олімпіаді Лівач також поступилася у бронзовій сутичці.

Попереду — фінал Олександра Хижняка. Чемпіон веде текстову трансляцію головних подій 12-го дня Олімпійських ігор-2024.