Японець Кусака виграв золото у греко-римській боротьбі в Парижі-2024
Японський борець греко-римського стилю Нао Кусака виграв золоту медаль у ваговій категорії до 77 кілограмів на Олімпійських іграх 2024.
У фінальній сутичці він переміг представника Казахстану Демеу Жадраєва, а бронзу розділили вірменин Мальхас Амоян та Акжол Махмудов із Киргизстану.
1. 🥇 Нао Кусака (Японія);
2. 🥈 Демеу Жадраєв (Казахстан);
3. 🥉 Мальхас Амоян (Вірменія);
3. 🥉 Акжол Махмудов (Киргизстан).
Нагадаємо, напередодні український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов вийшов у фінал у ваговій категорії до 67 кг. Фінальний бій він проведе завтра, 8 серпня.
Також інший українець Жан Беленюк поступився іранському борцю Аліреза Мохмадіпіані та не вийшов до фіналу Олімпіади. Він побореться за бронзу завтра, 8 серпня.
Чемпіон проводить текстову трансляцію 12-го змагального дня Олімпіади-2024.