Японець Кусака виграв золото у греко-римській боротьбі в Парижі-2024

Японський борець греко-римського стилю Нао Кусака виграв золоту медаль у ваговій категорії до 77 кілограмів на Олімпійських іграх 2024.

У фінальній сутичці він переміг представника Казахстану Демеу Жадраєва, а бронзу розділили вірменин Мальхас Амоян та Акжол Махмудов із Киргизстану.

1. 🥇 Нао Кусака (Японія);

2. 🥈 Демеу Жадраєв (Казахстан);

3. 🥉 Мальхас Амоян (Вірменія);

3. 🥉 Акжол Махмудов (Киргизстан).

Нагадаємо, напередодні український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов вийшов у фінал у ваговій категорії до 67 кг. Фінальний бій він проведе завтра, 8 серпня.

Також інший українець Жан Беленюк поступився іранському борцю Аліреза Мохмадіпіані та не вийшов до фіналу Олімпіади. Він побореться за бронзу завтра, 8 серпня.