Склад збірної України: найменша кількість учасників в історії, найбільше легкоатлетів і 16 призерів попередніх років

З 26 липня по 11 серпня у Парижі відбудуться XXXIII Літні Олімпійські ігри 2024 року. 10 714 атлетів із 206 країн змагатимуться за медалі в 32 видах спорту. Загалом буде розіграно 329 комплектів нагород.

Україна буде представлена в Парижі найменшою кількістю спортсменів у своїй історії. 140 вітчизняних атлетів візьмуть участь у 26 видах. Найбільше представництво "синьо-жовтих" у легкій атлетиці — 25. Найменше — у бадмінтоні — 1. Уперше в Олімпійських іграх візьме участь футбольна збірна України. До слова, футбольний олімпійський турнір розпочнеться вже сьогодні, 24 липня. Збірна України у стартовому матчі зіграє проти Іраку.

Відзначимо, що для майстрині кульової стрільби Олени Костевич Олімпійські Ігри в Парижі стануть 6-ми! Костевич — чемпіонка Афін і багаторазова призерка головних спортивних змагань чотириріччя. Для чемпіонки Пекіна-2008 Ольги Харлан — це 5-та Олімпіада.

Нагадаємо, на попередніх іграх у Токіо українські спортсмени здобули 19 медалей (1 золота, 6 срібних і 12 бронзових) та посіли найнижче в історії, 44 місце в медальному заліку.

Цікаво, що держава виплачує чемпіонам і призерам чималеньку грошову винагороду, яка значно більша, ніж, наприклад, у США.

У складі збірної України 18 призерів Олімпійських ігор різних років і 6 чемпіонів. Детальніше про це читайте ТУТ.

Список українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024 у Парижі

Бадмінтон (1)

Жінки (1): 1. Поліна Бугрова (одиночна категорія).

Бокс (3)

Чоловіки (3): 1. Айдер Абдураімов (57 кг); 2. Дмитро Ловчинський (92 кг+); 3. Олександр Хижняк (80 кг).

Вільна боротьба (7)

Жінки (4): 1. Аліна Акобія-Грушина (57 кг); 2. Ірина Коляденко (62 кг); 3. Оксана Лівач (50 кг); 4. Тетяна Сова (68 кг).

Запасна: Юлія Ткач, 68 кг.

Чоловіки (3): 1. Юрій Ідзінський (125 кг); 2. Василь Михайлов (86 кг); 3. Муразі Мчедлідзе (97 кг).

Запасні: Муххамед Алієв (86 кг); Олександр Хоцянівський (125 кг).

Греко-Римська боротьба (2)

Чоловіки (2): 1. Жан Беленюк (87 кг); 2. Парвіз Насібов (67 кг).

Брейкінг (3)

Чоловіки (1): 1. Олег Кузнецов (особиста).

Жінки (2): 1. Ганна Пономаренко (особиста); 2. Катерина Павленко (брейкінг).

Важка атлетика (1)

Жінки (1): 1. Каміла Конотоп, 59 кг.

Велосипедний спорт (4)

Жінки (2): 1. Яна Беломоіна (маунтенбайк); 2. Юлія Бірюкова (шосе).

Чоловіки (2): 1. Олександр Гудима (маунтенбайк); 2. Анатолій Будяк (шосе).

Веслувальний слалом (1)

Жінки (1): 1. Вікторія Ус, слалом (К1, С1, Х1).

Академічне веслування (6)

Чоловіки (2): 1. Станіслав Ковальов, 2. Ігор Хмара (обидва — двійка парна легкої ваги).

Жінки (4): 1. Катерина Дудченко, 2. Дарина Верхогляд, 3. Анастасія Коженкова, 4. Євгенія Довгодько (усі — четвірка парна).

Запасна: Наталія Довгодько.

Веслування на байдарках і каное (8)

Жінки (3): 1. Людмила Лузан (каное-двійка, 500 м, одиночка, 200 м); 2. Анастасія Рибачок (каное-двійка, 500 м); 3. Марія Повх (байдарка-одиночка, 500 м).

Чоловіки (5): 1. Павло Алтухов (байдарка-одиночка, 1000 м); 2. Дмитро Даниленко, 3. Олег Кухарик, 4. Іван Семикін, 3. Ігор Трунов (усі каное — четвірка).

Спортивна гімнастика (6)

Жінки (1): 1. Ганна Лащевська (колода).

Чоловіки (5): 1. Олег Верняєв (багатоборство, команда); 2. Ілля Ковтун (багатоборство, бруси); 3. Ігор Радивілов (опорний стрибок); 4. Радомир Стельмах (багатоборство, команда); 5. Назар Чепурний (опорний стрибок).

Художня гімнастика (6)

Жінки (6): 1. Діана Баєва, 2. Марія Височанська, 3. Аліна Мельник, 4. Валерія Перемета, 5. Кіра Ширикіна (усі — групові вправи); 6. Таїсія Онофрійчук (індивідуальна програма).

Дзюдо (5)

Жінки (3): 1. Дар’я Білодід (57 кг); 2. Христина Гоман (78 кг+); 3. Єлизавета Литвиненко (78 кг).

Чоловіки (2): 1. Дільшот Хаматов (60 кг); 2. Богдан Ядов (66 кг).

Легка атлетика (25)

Жінки (14): 1. Марина Бех-Романчук, 2. Ольга Корсун (обидві — потрійний стрибок); 3. Ірина Геращенко, 4. Юлія Левченко, 5. Ярослава Магучіх (усі — стрибки у висоту); 6. Ірина Климець (метання молота); 7. Тетяна Мельник, 8. Мар’яна Шостак (обидві — змішана естафета, 4х400); 9. Ганна Рижикова (400 м з бар’єрами, змішана естафета, 4х400); 10. Людмила Оляновська, 11. Марія Сахарук, 12. Олена Собчук, 13. Ганна Собчук (усі — спортивна ходьба, 20 км); 14. Вікторія Ткачук (400 м з бар'єрами).

Чоловіки (11): 1. Андрій Проценко, 2. Олег Дорощук, 3. Владислав Лавський (усі — стрибки у висоту); 4. Ван Банзерук, 5. Ігор Главан (обидва — спортивна ходьба, 20 км); 6. Віталій Бутрим, 7. Данило Даниленко (обидва — змішана естафета, 4х400); 8. Роман Кокошко (штовхання ядра); 9. Михайло Кохан (метання молота); 10. Артур Фельнер (метання списа); 11. Олександр Погорілко (400 м).

Плавання (5)

Жінки (1): Ніка Шарафутдінова (100 м на спині).

Чоловіки (4): 1. Владислав Бухов (50 м вільним стилем); 2. Олександр Желтяков (100м, 200м на спині); 3. Денис Кесіль (200 м батерфляєм); 4. Михайло Романчук (800 м, 1500 м вільним стилем).

Артистичне плавання (2)

Жінки (2): 1. Владислава Алексіїва, 2. Марина Алексіїва (обидві — дует, групові програми).

Скелелазіння (2)

Жінки (1): 1. Євгенія Казбекова (двоєборство).

Чоловіки (1): 1. Ярослав Ткач (швидкість).

Стрибки у воду (9)

Жінки (4): 1. Ксенія Байло (синхронний стрибок, вишка 10 м); 2. Вікторія Кесарь (3 м — синхронні, індивідуальні); 3. Софія Лискун (вишка 10 м — синхронні, індивідуальні); 4. Ганна Письменська (синхронні, 3 м).

Чоловіки (5): 1. Кирило Болюх, 2. Марк Гриценко (обидва —вишка 10 м, синхронні); 3. Олег Колодій, 4. Данило Коновалов (обидва — 3 м синхронні); 5. Олексій Середа (вишка 10 м, індивідуальні).

Стрільба з лука (2)

Жінки (1): 1. Вероніка Марченко.

Чоловіки (1): 1. Михайло Усач.

Кульова стрільба (5)

Жінки (1): 1. Олена Костевич (пістолет)

Чоловіки (4): 1. Віктор Банькін, 2. Максим Городенець, 3. Павло Коростильов (усі — пістолет); 4. Сергій Куліш (гвинтівка).

Стендова стрільба (1)

Жінки (1): 1. Ірина Маловічко (круглий стенд).

Сучасне п’ятиборство (3)

Жінки (1): 1. Валерія Пермикіна.

Чоловіки (2): 1. Олександр Товкай, 2. Владислав Чекан.

Теніс (6)

Жінки (6): 1. Ангеліна Калініна, 2. Марта Костюк, 3. Даяна Ястремська, 4. Еліна Монфіс (Світоліна) (усі — одиночний); 5. Людмила Кіченко, 6. Надія Кіченко (обидві — пара).

Настільний теніс (3)

Жінки (2): 1. Соломія Братейко, 2. Маргарита Песоцька (обидві — одиночний).

Чоловіки (1): 1. Ярослав Жмуденко (одиночний).

Фехтування (8)

Жінки (8): 1. Ольга Харлан, 2. Аліна Комащук, 3. Олена Кравацька (усі — шабля, особисті, команда); 4. Юлія Бакастова (шабля, команда); 5. Фейбі Бежура, 6. Олена Кривицька, 7. Влада Харькова (усі — шпага, особисті, командні); 8. Дар’я Варфоломеєва (шпага, команда).

Футбол (18)

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Чоловіки (18): 1. Георгій Єрмаков, 2. Ілля Крупський, 3. Олександр Мартинюк, 4. Максим Таловєров, 5. Валентин Рубчинський, 6. Олексій Сич, 7. Олег Очеретько, 8.Микола Михайленко, 9. Ігор Краснопір, 10. Максим Брагару, 11. Максим Хлань, 12. Кирило Фесюн, 13. Володимир Салюк, 14. Данило Сікан, 15. Владислав Велетень, 16. Арсеній Батагов, 17. Олег Федор, 18. Дмитро Криськів.

Цікаво, що фаворитом Олімпійських ігор на перемогу в медальному заліку є команда США.

На думку бейтингового оператора Favbet, американські атлети здобудуть найбільшу кількість медалей загалом і золотих зокрема.