Золоті очікування: скільки медалей здобудуть українські спортсмени на Олімпійських іграх

26 липня в Парижі відбудеться церемонія відкриття XXXIII Літніх Олімпійських ігор, які стануть уже 8-ми для незалежної України.

І хоча представництво України в Парижі буде рекордно малим, усього 140 атлетів, все ж уболівальники й фахівці сподіваються на медальні здобутки. Звісно можна почути різні пророцтва, якісь - більш стримані, якісь - оптимістично-мрійливі. У будь-якому випадку, медалі будуть, і ми зараз спробуємо розібратися, від кого можна очікувати золота, від кого подіуму, а хто здатен зробити сюрприз.

Найбільше представництво "синьо-жовтих" традиційно в легкій атлетиці. Цього разу 25 українських представників вийдуть на старти у змаганнях "королеви спорту". Тому й розпочнемо з цього виду спорту, тим більше медальні сподівання тут надзвичайно оптимістичні.

Хто з українців здатен вибороти золоту медаль Парижа

Ярослава Магучіх

Все ще юна королева стрибків у висоту їде на свою другу Олімпіаду як головний фаворит. Але нехай не вводить в оману нещодавній світовий рекорд 22-річної дніпрянки. Рося все ще не стрибає стабільно бодай 2.04, тому боротьба в секторі буде запекла і головні суперниці українки, австралійки спробують не дозволити Магучіх втілити свою олімпійську мрію.

Людмила Лузан

Їде за золотом і байдарочниця Людмила Лузан, яка виступить як в особистих змаганнях, так у двійці з Анастасією Рибачок.

Олекандр Хижняк

"Полтавський танк" якимось дивом подарував золото Токіо-2020 бразильцю, після чого вирішив залишитись у любителях ще на один олімпійський цикл. 29-річний полтавець є фаворитом у ваговій категорії до 80 кг, однак його головний конкурент, дворазовий олімпійський чемпіон, кубинець Арлен Лопес. Причому для українця ця вагова категорія нова, а кубинець у ній олімпійський чемпіон Токіо.

Ольга Харлан

Вічна фаворитка усіх змагань, легендарна чемпіонка Пекіна-2008 їде на свою 5 Олімпіаду. І нехай результати 35-річної миколаївки останнім часом не відзначаються стабільністю, вона все ще здатна видатні перемоги. Також Харлан разом з подругами по збірній будуть претендентами й у командних змаганнях шаблісток.

Жан Беленюк

Срібний призер Ріо-2016, чемпіон Токіо-2020 все ще серед еліти. А досвід 33-річного киянина може стати ключовим.

Ілля Ковтун

Чемпіон світу зі спортивної гімнастики на брусах підходить до своєї другої Олімпіади як один із головних претендентів на успіх. Куди складніше черкасцю буде боротися в багатоборстві, але принести Україні медаль він здатен і там.

Претенденти на медалі

Тут як і в прогнозі на "золото" розпочнемо із легкої атлетики.

Марина Бех-Романчук

Титулована стрибунка виступатиме у секторі з потрійного стрибка. Навряд чи 29-річна представниця Хмельниччини зможе зачепитися за золоту загороду, однак при цьому шанси на медаль є. Марина є срібною призеркою чемпіонату світу 2023 року, а також віцечемпіонкою 2022 року в приміщенні. Крім того, має допомогти підтримка чоловіка, який вже має дві олімпійські нагороди та буде поряд.

Парвіз Насібов

Якщо на Олімпійських іграх 2020 Парвіз Насібов створив певну сенсацію, піднявшись на п'єдестал пошани, то тепер від нього всі очікують ще однієї медалі. Утім, повторити успіх трирічної давнини буде однозначно непросто, адже на останніх двох чемпіонатах Європи він ставав лише бронзовим призером. А на Олімпіаді, як відомо, конкуренція в рази вища.

Ірина Коляденко

Бронзова призерка Ігор-2020 їде до Парижа як одна з головних претенденток на п'єдестал. Минулого року вона стала бронзовою призеркою чемпіонату світу в Белграді, а вже цього року захистила звання чемпіонки Європи, вигравши другий рік поспіль "золото" на континентальній першості.

Каміла Конотоп

23-річна важкоатлетка на останніх чотирьох чемпіонатах Європи здобула чотири медалі: три золоті та одну срібну. Крім того, на торішньому чемпіонаті світу Каміла стала срібною призеркою. Тож на Конотоп є великі медальні сподівання.

Михайло Романчук

Від чоловіка Марини Бех-Романчук ще у 2021-му чекали олімпійського золота. Проте тоді він двічі поступився неймовірному американцеві Роберту Фінке, привізши до України два "срібла". Зараз Михайлу 27 років, він ще більше змужнів і має шалену мотивацію виграти омріяну нагороду вищої проби.

Владислав Бухов

У плаванні на медалі може розраховувати не лише Романчук, а й 22-річний Владислав Бухов. У лютому він виграв чемпіонат світу в Досі, найшвидше подолавши 50 метрів вільним стилем. Він став першим українським чемпіоном світу в плаванні вільним стилем і однозначно претендуватиме на олімпійську нагороду.

Олег Верняєв

Складно повірити, але минуло вже вісім років з того часу, як Олег Верняєв головним українським героєм Ріо-2016, вигравши золоту та срібну нагороди в спортивній гімнастиці. Останні роки складні для кар'єри уродженця Донецька: він пропустив два роки через дискваліфікацію за знайдений у допінг-пробі мельдоній. Наразі йому 32 роки, тож це, очевидно, останній шанс для Олега ще раз піднятися на олімпійський п'єдестал.

Дар’я Білодід

Якби минула Олімпіада відбулася за планом у 2020-му, а не у 2021 році, то Дар’я Білодід, яка ще до досягнення повноліття стала чемпіонкою Європи та світу, а також є наймолодшою в історії дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо, мала б всі шанси вже зараз перебувати в статусі олімпійської чемпіонки. На жаль, подорослішавши, їй було складно залишатись у звичному ваговому дивізіоні (до 48 кг).

Нині Білодід виступає у ваговій категорії до 57 кілограмів. На цьогорічній першості Європи у Загребі вона стала чемпіонкою континенту, тож є сподівання, що в новій вазі українка зможе наблизитися до того рівня, коли їй не було рівних на татамі.

Марина та Владислава Алексіїви

На Олімпійських іграх 2020 сестри-близнючки Марина та Владислава Алексіїви стали бронзовими призерками, піднявшись на п'єдестал пошани за підсумками групових вправ разом із Яною Наріжною, Катериною Резнік, Анастасією Савчук, Мартою Фєдіною, Аліною Шинкаренко та Єлизаветою Яхно.

Цього року вони змагатимуться за нагороди в дуетній програмі. У 2022 році Марина та Владислава ставали чемпіонками Європи та віцечемпіонками світу, а у 2023-му виграли золоті нагороди Європейських ігор. Тож у Парижі Алексіїви будуть одними з претенденток на нагороди.

Олексій Середа

У 2019-му Олексій Середа, бувши 13-річним підлітком, сенсаційно став чемпіоном Європи в стрибку у воду з 10-метрової вишки. Тепер Олексію 18, він має в активі аж чотири нагороди чемпіонатів світу, двічі виграв "золото" на Європейських іграх 2023, а тому скидати його з рахунків точно не варто. Середа може розраховувати на будь-яку медаль, головне, щоб судді в його виді спорту були об'єктивними, з чим часто виникають проблеми.

Олена Костевич

Олена Костевич

Найдосвідченіша, їде на 6 Олімпіаду, та одна з найбільш титулованих учасниць олімпійської команди України. В 19 років вона стала олімпійською чемпіонкою Афін-2004 в стрільбі з пневматичного пістолета, а також двічі підіймалася на третій щабель п'єдесталу у Лондоні-2012, і ще раз — у Токіо-2020. В її виді спорту вік — точно не завада показувати високі результати, а тому радше шалений досвід дає сподівання на ще одну медаль.

Сергій Куліш

Черкасець у 2016-му приємно здивував, коли став віцечемпіону Олімпіади в Ріо. Але у 2022-му він довів, що той результат не був випадковістю, ставши чемпіоном світу та вигравши срібну нагороду в Каїрі. Змінилася лише дисципліна: тепер він стріляє з дрібнокаліберної гвинтівки на відстані 50 метрів. Конкуренція у стрільбі надзвичайно висока, але якщо зірки зійдуться, шанси будуть на будь-яку нагороду.

Ганна "Stefani" Пономаренко

Брейкінг — абсолютний дебютант в олімпійській програмі, а наддосвідчена харків'янка цілком здатна поборотися за медалі. "Stefani" є чинною срібною призеркою Європейських ігор минулого року, де, власне, і здобула ліцензію у Париж.

Еліна Світоліна

29-річна українка вже має бронзову медаль, здобуту в Токіо-2020. І якщо для багатьох світових тенісисток олімпійська нагорода не є омріяною метою, то для Еліни це можливість передусім вчергове нагадати про війну в Україні. А тому мотивації їй, як й іншим українкам, не бракуватиме. Проте саме Світоліна завдяки своєму досвіду виглядає головною українською претенденткою на медаль у тенісі.

Замість постскриптуму

Спорт загалом — річ непередбачувана, а Олімпійські ігри й поготів. Вочевидь, не всі вище згадані українці зможуть втілити свої олімпійські мрії, з іншого боку — хтось зможе піднести сюрприз. Чи то українські стрибуни у воду, чи то майстри академічної греблі, чи українські стрілки — як кульові, так і стендові.

Прогноз Чемпіона

Наш прогноз буде стриманим, динаміка останніх років досить негативна, а велика війна ще більше внесла свої корективи.

Українські атлети здобудуть у Парижі 13-15 медалей, з яких 2 золотих.