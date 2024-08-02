Став відомий суперник Хижняка у півфіналі Олімпіади-2024

Український боксер Олександр Хижняк дізнався суперника у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024 у ваговій категорії до 80 кг.

Суперником Хижняка буде дворазовий олімпійський чемпіон кубинський боксер Арлен Лопез, який здолав Турабека Хабібуллаєва з Узбекистану в 1/4 фіналу. Бій відбудеться 4 серпня.

Нагадаємо, Хижняк в 1/8 фіналу роздільним рішенням суддів переміг ексукраїнця Пилипа Акілова з Угорщини, а у чвертьфіналі одностайним рішенням здолав бразильця Вандерлі Перейру.

Хижняк є срібним призером Олімпіади-2020 в Токіо. У фіналі він програв бразильцю Еберту Консейсао технічним нокаутом в 3 раунді. Зазначимо, що обидва боксери вже гарантували собі медаль у Парижі-2024, оскільки в боксі немає бронзового фіналу.

Напередодні Чемпіону стало відомо, що Олександр Усик зустрівся з олімпійською збірною України з боксу, роздав хлопцям конверти з грошовими преміями та пообіцяв сплатити з власної кишені дуже солідні призові за медалі в Парижі.