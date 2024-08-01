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Остання надія України в тенісі: сестри Кіченок зіграють у чвертьфіналі Олімпіади-2024

Микола Дендак — 1 серпня, 13:15
Остання надія України в тенісі: сестри Кіченок зіграють у чвертьфіналі Олімпіади-2024

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок зіграють проти іспанок Крістіни Букси та Сари Соррібес-Тормо у чвертьфіналі тенісного турніру в парному розряді на Олімпійських іграх 2024.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 1 серпня. Початок — о 17:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.

У матчі 1/8 фіналу сестри Кіченок у супертайбрейку здолали американок Деніел Коллінз та Дезері Кравчик, а в 1/16 перемогли китаянок Чжан Шуай та Чжен Сайсай.

На попередній Олімпіаді в Токіо Надія та Людмила дійшли до чвертьфіналу, де поступилися росіянкам Кудерметовій та Весніній.

Олімпійські ігри-2024 — Париж, Франція
Парний розряд
1/4 фіналу, 1 серпня

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) — Крістіна Букса/Сара Соррібес-Тормо (Іспанія)

У разі перемоги у півфіналі українки зіграють проти переможниць пари Мірра Андрєєва/Діана Шнайдер ("нейтральні" спортсменки з Росії) — Барбора Крейчикова/Катеріна Сінякова (Чехія).

Зазначимо, що сестри Кіченок залишились єдиними представницями України в тенісі. Напередодні перша ракетка України Марта Костюк у неймовірній боротьбі поступилась хорватці Донні Векич у чвертьфіналі одиночного розряду.

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, більше шансів на перемогу мають іспанки. Фавбет дає на цей матч такі коефіцієнти:

  • Перемога Людмили та Надії Кіченок — 2.12;
  • Перемога Крістіни Букси та Сари Соррібес-Тормо — 1.78.

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