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Сестри Кіченок здолали американок та вийшли у чвертьфінал Олімпійських ігор-2024

Ігор Чернявський — 31 липня, 23:48
Сестри Кіченок здолали американок та вийшли у чвертьфінал Олімпійських ігор-2024

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок перемогли американок Деніел Коллінз та Дезері Кравчик у 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024.

Матч тривав понад півтори години та завершився з рахунком 3:6, 6:4, 10:7.

Олімпійські ігри-2024 Париж, Франція
Парний розряд
1/8 фіналу, 31 липня

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) Деніел Коллінз/Дезері Кравчик (США) 3:6, 6:4, 10:7

У чвертьфіналі українська пара зіграє проти іспанок Крістіни Букси та Сари Соррібес-Тормо.

На попередній Олімпіаді в Токіо Надія та Людмила також дійшли до чвертьфіналу, де поступилися росіянкам Кудерметовій та Весніній.

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