Борець Сараві здобув перше золото для Ірану на Олімпіаді-2024

Іранський борець греко-римського стилю Мохаммадхаді Сараві здобув золоту медаль у ваговій категорії до 97 кілограмів на Олімпійських іграх 2024.

У фінальній сутичці він переміг Артура Алексаняна з Вірменії, а бронзу розділили кубинець Габріель Росільо та Узур Джузукпеков із Киргистану.

Зазначимо, що це перше золото для Ірану на цій Олімпіаді. Також у них на рахунку 2 бронзові нагороди.

1. 🥇 Мохаммадхаді Сараві (Іран);

2. 🥈 Артур Алексанян (Вірменія);

3. 🥉 Габріель Росільо (Куба);

3. 🥉 Узур Джузукпеков (Киргистан).

Нагадаємо, український борець Парвіз Насібов вийшов у фінал у ваговій категорії до 67 кг після перемоги над чемпіоном Європи 2023 року Хасратом Джафаровим з Азербайджану.. Фінальний бій він проведе завтра, 8 серпня.

Також інший українець Жан Беленюк у півфіналі поступився іранському борцю Аліреза Мохмадіпіані у ваговій категорії до 87 кг. Він побореться за бронзу завтра, 8 серпня.

За всіма головними подіями 12 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.