Залишається двобій за бронзу: Харлан поступилась віцелідерці світового рейтингу в півфіналі Олімпіади-2024

Українська фехтувальниця Ольга Харлан провела черговий поєдинок в особистому турнірі шаблісток на Олімпійських іграх 2024.

В 1/2 фіналу зіркова українська шаблістка поступилася другому номеру світового рейтингу FIE Сарі Бальзер із Франції — 7:15.

У бронзовому фіналі, який розпочнеться сьогодні о 21:50 за київським часом, Харлан схрестить шаблі з бронзовою призеркою Токіо-2020 Чой Су Йон із Південної Кореї.

До цього 32-річна українка в 1/16 впевнено перемогла Шіхомі Фукусіму з Японії, в 1/8 розгромила ексросіянку Анну Башту, а у чвертьфіналі без проблем здолала угорку Анну Мартон.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008 (командний турнір), а також бронзовою призеркою Лондона-2012 та Ріо-2016 (індивідуальні змагання). Крім того, в українки є срібна медаль командного турніру в Ріо-2016.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Олімпіади-2024 партнерки Харлан по збірній України Олена Кравацька та Аліна Комащук зазнали поразок та припинили боротьбу за особисті нагороди Парижа.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.