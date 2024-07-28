Хлопець Харлан завоював бронзу Олімпійських ігор
Італійський фехтувальник та хлопець української шаблістки Ольги Харлан Луїджі Самеле завоював бронзову нагороду Олімпійських ігор-2024.
У бронзовій сутичці в особистій шаблі Самеле переміг суперника з Єгипта Еліссі Зіада — 15:12.
Зазначимо, що Харлан привітала свого хлопця:
"Я не можу вимовити жодного слова, і водночас мені є що сказати. Я так пишаюся тобою. Ти зробив це. Мій герой", — написала Ольга в Instagram.
Зазначимо, що жіночі змагання в особистій першості з фехтування на шаблях відбудуться в понеділок, 29 липня. Крім Харлан, Україну в одиночному турнірі представлять Аліна Комащук та Олена Кравацька.