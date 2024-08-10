Норвегія стала чемпіонкою Олімпіади-2024 з гандболу серед жінок

Сьогодні, 10 серпня на Олімпійських іграх 2024 був розіграний комплект медалей у гандболі серед жінок.

Чемпіонками турніру стали представниці Норвегії, у фінальному поєдинку вони здолали господарок турніру з рахунком 29:21 (15:13, 14:8). Зазначимо, що норвежки отримували золото на Іграх-2008 у Пекіні, та у Лондоні-2021.

У матчі за бронзу дисципліни збірна Данії з мінімальною перевагою здобула перемогу над Швецією 30:25 (15:13, 15:12).

Олімпійські ігри-2024, Франція

Гандбол, жінки

Фінал, 10 серпня

Норвегія — Франція 29:21 (15:13, 14:8)

Олімпійські ігри-2024, Франція

Гандбол, жінки

Бронзовий фінал, 10 серпня

Данія — Швеція 30:25 (15:13, 15:12)

Нагадаємо, раніше збірна США з баскетболу серед чоловіків з неймовірним камбеком здолала Сербію на шляху у фінал Олімпіади. А серби у бронзовому фіналі перемогли Німеччину.

Слід зазначити, що чотири останні 4 баскетбольні турніри на Олімпіаді вигравала американська збірна. Також у складі збірної США грає Кевін Дюрант, який може стати першим в історії 4-разовим чемпіоном Олімпійських ігор у командних видах спорту серед чоловіків.

За подіями 15-го змагального дня Олімпіади-2024 зручно слідкувати у текстовому онлайні Чемпіона.