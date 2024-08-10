Тріпл-дабл Йокича приніс збірній Сербії перемогу над Німеччиною у матчі за бронзу на Олімпійських іграх-2024
На Олімпійських іграх-2024 у Парижі відбувся матч за бронзу серед чоловічих збірних Сербії та Німеччини.
Збірна Сербії ще у першій чверті зробила вагому заявку не перемогу, відірвавшись на 9 очок.
Друга та третя чверть пройшла у рівній боротьбі, але на заключні десять хвилин німце програвали все ті ж 9 очок.
Сербія не віддала перевагу, а навіть збільшила її, що дозволило комфортно виграти гру - 93:83.
Лідер сербів Нікола Йокич набрав 19 очок, зібрав 12 підбирань та 11 передач.
Олімпійські ігри 2024, баскетбол
матч за 3-тє місце, 10 серпня
Німеччина - Сербія 83:93
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