Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри

Тріпл-дабл Йокича приніс збірній Сербії перемогу над Німеччиною у матчі за бронзу на Олімпійських іграх-2024

Руслан Травкін — 10 серпня, 14:02
Тріпл-дабл Йокича приніс збірній Сербії перемогу над Німеччиною у матчі за бронзу на Олімпійських іграх-2024

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі відбувся матч за бронзу серед чоловічих збірних Сербії та Німеччини.

Збірна Сербії ще у першій чверті зробила вагому заявку не перемогу, відірвавшись на 9 очок.

Друга та третя чверть пройшла у рівній боротьбі, але на заключні десять хвилин німце програвали все ті ж 9 очок.

Сербія не віддала перевагу, а навіть збільшила її, що дозволило комфортно виграти гру - 93:83.

Лідер сербів Нікола Йокич набрав 19 очок, зібрав 12 підбирань та 11 передач.

Олімпійські ігри 2024, баскетбол
матч за 3-тє місце, 10 серпня

Німеччина - Сербія 83:93

За подіями 15 дня Олімпіади зручно слідкувати в нашому традиційному текстовому онлайні.

баскетбол Париж-2024 Олімпійські ігри-2024 Збірна Німеччини з баскетболу Нікола Йокич

баскетбол

Стали відомі деталі контракту Святослава Михайлюка з Ютою
Михайлюк підписав контракт на 15 млн доларів з командою Західної конференції НБА
Пешич: У грі зі збірною США судді проявили до нас неповагу
Збірна США з неймовірним камбеком здолала Сербію на шляху у фінал Олімпіади
Колишній гравець Маямі та Панатінаїкоса Гай завершив кар'єру у 26 років заради роботи в команді університету

Останні новини