Тріпл-дабл Йокича приніс збірній Сербії перемогу над Німеччиною у матчі за бронзу на Олімпійських іграх-2024

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі відбувся матч за бронзу серед чоловічих збірних Сербії та Німеччини.

Збірна Сербії ще у першій чверті зробила вагому заявку не перемогу, відірвавшись на 9 очок.

Друга та третя чверть пройшла у рівній боротьбі, але на заключні десять хвилин німце програвали все ті ж 9 очок.

Сербія не віддала перевагу, а навіть збільшила її, що дозволило комфортно виграти гру - 93:83.

Лідер сербів Нікола Йокич набрав 19 очок, зібрав 12 підбирань та 11 передач.

Олімпійські ігри 2024, баскетбол

матч за 3-тє місце, 10 серпня

Німеччина - Сербія 83:93

За подіями 15 дня Олімпіади зручно слідкувати в нашому традиційному текстовому онлайні.