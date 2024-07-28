Стать первым в истории: особый шанс Дюранта на Олимпиаде-2024

Уже сегодня, 28 июля, сборная США начнет свой путь на баскетбольном турнире на Олимпийских играх-2024. В первом туре группового этапа она сыграет против Сербии. Поединок начнется в 18.15 по киевскому времени.

За всю историю проведения этого соревнования (баскетбол появился на ОИ в 1936 году) американцы только трижды не играли в финалах, а в общей сложности не побеждали лишь 4 раза. В этом году их статус лидера — несменный. И если большинство людей говорит о значении этого турнира для Леброна, то мы хотим рассказать о его напарнике Кевине Дюранте, точнее об его особом шансе войти в историю Олимпийских игр.

Нет, на самом деле Кевин уже в ней, ведь он второй баскетболист, который смог стать трехкратным олимпийским чемпионом. Первым является его земляк Кармело Энтони. И если Камело уже не сможет улучшить свой результат, то у Дюранта есть шанс сделать это уже на Играх-2024. Кроме того, в истории летних Олимпийских игр до сих пор нет четырехкратного чемпиона в командных видах спорта среди мужчин. Поэтому эта возможность действительно особенная, и, возможно, последняя. Кевину уже почти 36 лет, поэтому вряд ли он сможет принять участие в следующем турнире.

Отметим, что по мнению бейтингового оператора Favbet, сборная США является абсолютным фаворитом на турнире. Коэффициент на победу американцев - 1,05.

Кто также может стать четырехкратным олимпийским чемпионом

В этом году на Олимпийских играх только 2 (учитывая Дюранта) трехкратных чемпиона. И второй — французский гандболист Никола Карабатич.

Он торжествовал в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Токио-2020 (состоялись в 2021 году). В этом году сборная Франции также является одним из главных фаворитов турнира, хотя первый матч они уже проиграли (против Дании — 29:37).

Все троекратные олимпийские чемпионы в командных видах спорта

Водное поло

После добавления водного поло как одного из видов спорта на Олимпийских играх первое время доминировала сборная Великобритании. Среди того состава было два трехкратных чемпиона. Однако, если бы не Первая мировая война (из-за нее отменили Игры-1916), то их могло быть гораздо больше.

1. Пол Радмилович (Великобритания), чемпион Лондона-1908, Стокгольма-1912 и Антверпена-1920;

2. Чарльз Сидни Смит (Великобритания), чемпион Лондона-1908, Стокгольма-1912 и Антверпена-1920.

После 1920 доминация британцев исчезла. С тех пор 9 разных сборных выигрывали этот турнир, некоторые несколько раз. А чаще всего торжествовала Венгрия, у нее 9 побед. Лишь однажды их было три подряд (опять помешала война, но уже Вторая мировая). И несмотря на это, среди венгров сразу 8 трехкратных олимпийских чемпионов.

3. Деже Дермати (Венгрия), чемпион Хельсинки-1952, Мельбурна-1956 и Токио-1964;

4. Дердь Карпати (Венгрия), чемпион Хельсинки-1952, Мельбурна-1956 и Токио-1964;

5. Золтан Сечи (Венгрия), чемпион Сиднея-2000, Афин-2004 и Пекину-2008;

6. Тамаш Молнар (Венгрия), чемпион Сиднея-2000, Афин-2004 и Пекина-2008;

7. Тамаш Кашаш (Венгрия), чемпион Сиднея-2000, Афин-2004 и Пекину-2008;

8. Гергей Кишш (Венгрия), чемпион Сиднея-2000, Афин-2004 и Пекину-2008;

9. Тибор Бенедек (Венгрия), чемпион Сиднея-2000, Афин-2004 и Пекину-2008;

10. Петер Бирош (Венгрия), чемпион Сиднея-2000, Афин-2004 и Пекина-2008.

Баскетбол

Несмотря на 16 золотых медалей в 20 розыгрышах Олимпийских игр, в сборной США всего два трехкратных чемпиона, о которых мы упоминали ранее.

11. Кармело Энтони (США), чемпион Пекина-2008, Лондона-2012 и Рио-2016;

12. Кевин Дюрант (США), чемпион Лондона-2012, Рио-2016 и Токио-2020. Участвует в Олимпиаде-2024.

Гандбол

В гандболе есть только 3 трехкратных олимпийских чемпиона. Все они являются представителями сборной Франции. Все золотые медали гандболисты получили уже в этом столетии.

13. Микаэль Гигу (Франция), чемпион Пекина-2008, Лондона-2012 и Токио-2020;

14. Никола Карабатич (Франция), чемпион Пекина-2008, Лондона-2012 и Токио-2020. Участвует в Олимпиаде-2024;

15. Люк Абало (Франция), чемпион Пекина-2008, Лондона-2012 и Токио-2020.

Хоккей на траве

В этом виде спорта есть сразу 7 трехкратных олимпийских чемпионов. Все они являются представителями Индии. И их также могло быть больше, если бы не Вторая мировая война.

16. Ричард Аллен (Индия), чемпион Амстердама-1928, Лос-Анджелеса-1932, Берлина-1936;

17. Дгиан Чанд (Индия), чемпион Амстердама-1928, Лос-Анджелеса-1932, Берлина-1936;

18. Лесли Клавдий (Индия), чемпион Лондона-1948, Хельсинки-1952, Мельбурна-1956;

19. Рандгир Сингг Джентл (Индия), чемпион Лондона-1948, Хельсинки-1952, Мельбурна-1956;

20. Ранганатхан Франсис (Индия), чемпион Лондона-1948, Хельсинки-1952, Мельбурна-1956;

21. Балбир Сингх старший (Индия), чемпион Лондона-1948, Хельсинки-1952, Мельбурна-1956;

22. Удхам Сингх (Индия), чемпион Хельсинки-1952, Мельбурна-1956 и Токио-1964.

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