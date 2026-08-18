Голкіпер у Швеції забив курйозний автогол під час прийому м’яча: такого фейлу не чекав ніхто

У чемпіонаті Швеції стався один із найбільш курйозних автоголів сезону. Голкіпер Ергрюте Хампус Густаффсон примудрився занести м'яч у власні ворота під час звичайного прийому пасу від свого захисника.

Епізод стався у матчі проти Броммапойкарни. Захисник віддав передачу назад своєму воротарю, але Густаффсон не зміг нормально обробити м'яч.

Голкіпер заплутався у власних ногах, а м'яч після цього покотився просто у ворота. Густаффсон намагався врятувати ситуацію, але було вже пізно – автогол вийшов максимально курйозним.

Помилка воротаря стала особливо болючою для Ергрюте, адже саме завдяки цьому голу Броммапойкарна вийшла вперед.

У підсумку команда не лише зберегла перевагу, а й здобула перемогу з рахунком 3:1.

Раніше повідомлялося, що в Австралії голкіпер дивом відзначився автоголом після кількох спроб зупинити м'яч.