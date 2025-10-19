Стали відомі умови контракту екстренера Челсі зі збірною Швеції

Грем Поттер завершує переговори про призначення на посаду нового головного тренера збірної Швеції.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, сторони підпишуть короткострокову угоду. Якщо 50-річному англійцеві вдасться вивести шведську команду на чемпіонат світу 2026 року, вони будуть готові продовжити співпрацю.

Збірна Швеції залишилася без головного тренера після того, як з цієї посади був звільнений Йон-Даль Томассон в результаті домашньої поразки у матчі з Косово (0:1) у відборі ЧС-2026.

Після чотирьох турів Швеція посідає останнє місце групи В, заробивши тільки одне очко. До кінця кваліфікації шведи зіграють проти Швейцарії (15 листопада) та Словенії (18 листопада), ще зберігаючи математичні шанси на потрапляння до плейоф відбору. Для цього потрібно, щоб Косово програло обидва свої поєдинки та мало гіршу різницю голів, ніж у Швеції.

Поттер же перебуває у "творчій відпустці" з вересня цього року, коли його звільнили з Вест Гема через провальний старт сезону. Після цього фахівець висловлював зацікавленість у роботі зі збірною Швеції.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися зі списком усіх команд, які вже кваліфікувалися на чемпіонат світу 2026 року.