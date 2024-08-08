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Збірна США з неймовірним камбеком здолала Сербію на шляху у фінал Олімпіади

Олександр Булава — 8 серпня, 23:49
Збірна США з неймовірним камбеком здолала Сербію на шляху у фінал Олімпіади

Сьогодні, 8 серпня, відбулися півфінальні матчі баскетбольного турніру Олімпійських ігор-2024 серед чоловіків.

Збірна США у напруженому поєдинку змогли переграти команду Сербії. Серби з Ніколою Йокичем видали потужний старт зустрічі та виграли три поспіль чверті. Американці змогли відновити рівновагу за 2 хвилини до завершення гри, коли відіграли перевагу у 13 очок. Згодом швидкі контратаки від Леброна Джеймса та Стефена Каррі вивели команду у фінал турніру.

У паралельному півфіналі господарі турніру — національна команда Франції обіграла Німеччину.

Фінал між американцями та французами відбудеться 10 серпня. Початок — о 22:30 за київським часом.

Олімпійські ігри-2024, Франція
Баскетбол, чоловіки
1/2 фіналу, 8 серпня

Франція - Німеччина 73:69 (18:25, 15:8, 23:17, 17:19)

США – Сербія 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15)

Слід зазначити, що чотири останні 4 баскетбольні турніри на Олімпіаді вигравала американська збірна. Також у складі збірної США грає Кевін Дюрант, який може стати першим в історії 4-разовим чемпіоном Олімпійських ігор у командних видах спорту серед чоловіків.

баскетбол Збірна США з баскетболу

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