Німець Цайдлер виграв золото в одиночках на Олімпіаді-2024

Німецький веслувальник Олівер Цайдлер здобув золоту медаль з академічної греблі в одиночках на Олімпійських іграх 2024.

Олівер випередив нейтрального спортсмена з Білорусі Євгенія Залатого на 5 секунд. Бронзову медаль здобув нідерландець Сімон ван Дорп.

1. 🥇 Олівер Цайдлер (Німеччина) — 6:37,57;

2. 🥈 Євгеній Залатий (-) — 6:42,96;

3. 🥉 Сімон ван Дорп (Нідерланди) — 6:44,72.

Нагадаємо, раніше золото в цій дисципліні серед жінок здобула нідерландська веслувальниця Каролін Флорейн. Срібло здобула новозеландка Емма Твігг, а представниця Литви Вікторія Сенкуте принесла для своєї країни першу медаль на Олімпіаді в Парижі — бронза.

Нагадаємо, українка Вікторія Ус не змогла здобути олімпійську медаль у веслувальному слаломі, а перед цим, не зуміла пройти у фінал на байдарці. Для Вікторії Ігри-2024 стали третіми поспіль. У 2016 році вона пройшла до півфіналу в байдарці-одиночці, а у 2021-му в Токіо фінішувала в топ-8 на байдарці та каное.

Чемпіон проводить текстову трансляцію восьмого змагального дня Олімпійських ігор 2024.