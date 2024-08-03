Нідерландка Флорейн здобула золото з академічної греблі в одиночках на Олімпіаді-2024

Нідерландська спортсменка Каролін Флорейн завоювала золоту медаль з академічної греблі в одиночках серед жінок на Олімпійських іграх 2024.

Срібло дисципліни здобула новозеландка Емма Твігг, а представниця Литви Вікторія Сенкуте принесла для своєї країни першу медаль на Олімпіаді в Парижі — бронза. Зазначимо, що Флорейн є срібною призеркою Токіо-2020 (змагання відбулися у 2021) з греблі у четвірках.

1. 🥇 Каролін Флорейн (Нідерланди) — 7:17,28;

2. 🥈 Емма Твігг (Нова Зеландія) — 7:19,14;

3. 🥉 Вікторія Сенкуте (Литва) — 7:20,85.

Нагадаємо, українка Вікторія Ус не змогла здобути олімпійську медаль у веслувальному слаломі, а перед цим, не зуміла пройти у фінал на байдарці. Для Вікторії Ігри-2024 стали третіми поспіль. У 2016 році вона пройшла до півфіналу в байдарці-одиночці, а у 2021-му в Токіо фінішувала в топ-8 на байдарці та каное.

Чемпіон проводить текстову трансляцію восьмого змагального дня Олімпійських ігор 2024.