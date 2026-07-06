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Збірна України виграла чотири медалі на юніорсько-молодіжному ЧС-2026 з веслування

Микола Літвінов — 6 липня 2026, 14:12
Збірна України виграла чотири медалі на юніорсько-молодіжному ЧС-2026 з веслування
Веслування України

За підсумками заключного дня юніорсько-молодіжного чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное, який відбувся у канадському Галіфаксі, українські атлети вибороли чотири медалі у скарбничку країни та виступили у шести фіналах.

Ірина Федорів стала чемпіонкою світу серед молоді віком до 23 років у каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Уродженка Івано-Франківська посіла перше місце з результатом 45,26 с, випередивши канадку Елізабет МакАртур на 0,18 секунди.

Для Федорів це вже третя на рахунку медаль, здобута на цьому чемпіонаті. Раніше вона двічі виграла "срібло" у каное-двійці на дистанціях 200 і 500 метрів у парі з Іриною Неділько.

На змаганнях каное-одиночок на дистанції 200 метрів серед юніорок U-18 Єлизавета Вознюк посіла друге місце на подіумі. До золотої медалі уродженці Львівщини не вистачило всього 10 мілісекунд. Переможницею цього фіналу стала ще одна представниця Канади Ізабель Лоурі.

Ще дві бронзові медалі вибороли Іванна Дяченко та пара Тимофій Мельничук і Іван Кисіль. Тернополянка Дяченко у фіналі А змагання на байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів серед молоді віком до 23 років посіла третє місце, подолавши дистанцію на 0.12 секунди пізніше за канадку Тошку Бешару.

Свою бронзову нагороду Тимофій Мельничук та Іван Кисіль вибороли у фіналі А серед юніорів (U-18) у каное-двійці на дистанції 500 метрів. Український дует фінішував з часом 1:45,68 с, поступившись переможцям з Угорщини Жолту Петеру та Давіду Барні на 2,86 секунди.

У запеклій боротьбі за другу сходинку українці програли іспанській парі Альберто Руїсу та Алехандро Пересу лише 0,02 секунди.

Раніше повідомлялося, що 16-річний українець Архип Качко став срібним призером юніорського чемпіонату світу-2026 з веслувального слалому.

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