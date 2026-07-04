Україна здобула дві медалі у перший день фіналів молодіжного ЧС-2026 з веслування

Збірна України успішно розпочала виступ на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів (U-18) та молоді (U-23), який проходить у канадському Галіфаксі. У перший день фіналів українські спортсмени вибороли дві нагороди.

Срібними призерками світової першості у категорії U-23 стали Ірина Федорів та Ірина Неділько. Український екіпаж посів друге місце у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Ще одну медаль для України здобув чоловічий екіпаж у складі Ярослава Верблюда, Віталія Пристая, Івана Кисіля та Тимофія Мельничука. Українці фінішували третіми у фіналі каное-четвірки на дистанції 500 метрів та завоювали бронзові нагороди.

Зазначимо, що Іван Кисіль і Тимофій Мельничук є представниками юніорської категорії U-17 і U-18 відповідно. Попри це, вони виступили у складі екіпажу U-23 та допомогли команді піднятися на п'єдестал чемпіонату світу.

Раніше повідомлялося, що 16-річний українець Архип Качко став срібним призером юніорського чемпіонату світу-2026 з веслувального слалому.