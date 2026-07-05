Українки здобули друге "срібло" молодіжного ЧС-2026 з веслування

Збірна України здобула третю медаль на молодіжному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, який триває у Галіфаксі.

Срібними призерками світової першості у категорії U23 стали Ірина Неділько та Ірина Федорів. Український екіпаж посів друге місце у фіналі каное-двійок на дистанції 200 метрів.

Неділько та Федорів показали результат 45,13 секунди, поступившись лише представницям Китаю, які фінішували за 45,09. Відставання українок від чемпіонок склало лише 0,04 секунди.

Для українського дуету це вже друга нагорода на нинішній світовій першості. Напередодні веслувальниці також вибороли срібні медалі у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Ще одну медаль у перший день фіналів завоював український екіпаж у каное-четвірці на 500 метрів. Бронзовими призерами ЧС стали Ярослав Верблюд, Віталій Пристай, Іван Кисіль та Тимофій Мельничук.

У заключний день чемпіонату світу українські спортсмени виступлять ще у семи фіналах, де продовжать боротьбу за медалі.

Зазначимо, що Ірина Неділько є вихованкою КЗ ПДЮСШ "Веслувальник", де займається під керівництвом тренера Дмитра Загнія. Ірина Федорів представляє івано-франківський СК "Альбатрос" та ШВСМ, а її тренери – Юрій Чебан і Микола Періг.

Раніше повідомлялося, що 16-річний українець Архип Качко став срібним призером юніорського чемпіонату світу-2026 з веслувального слалому.