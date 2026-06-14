Третє золото ЧЄ-2026: Лузан захистила звання чемпіонки Європи в каное-одиночці

Українська веслувальниця Людмила Лузан здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи-2026 з веслування на байдарках і каное, який проходить у Монтемор-у-Велью.

Українська каноїстка успішно захистила чемпіонський титул в каное-одиночці на дистанції 500 метрів. У фінальному заїзді вона показала результат 2.00,822 хвилини, що стало найкращим часом серед європейських каноїсток в історії на цій дистанції.

Для Лузан це вже 15-та медаль у кар'єрі та сьома золота нагорода на чемпіонатах Європи з веслування.

Підсумкові результати:

Людмила Лузан (Україна) – 2.00,822 хв Олімпія Делла Густіна (Італія) – 2,525 Река Опавська (Угорщина) – 3,159

Нагадаємо, для Лузан це вже третє золото на чемпіонаті Європи-2026. Раніше вона перемогла в змаганні каное-одиночок та стала першою у змаганнях каное-двійок на дистанції 200 метрів.

Останній заїзд за участі Лузан відбудеться на олімпійській дистанції – у каное-двійці на 500 м, де вона виступить у парі з Анастасією Рибачок.