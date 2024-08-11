Насібов та Лузан понесуть прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2024

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов та веслувальниця Людмила Лузан будуть прапороносцями України на церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі.

Про це повідомляє Суспільне.

Церемонія закриття розпочнеться сьогодні, 11 серпня, початок — о 22:00 за київським часом. Парвіз здобув для України бронзу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 67 кілограмів, у фінальній сутичці він поступився Есмаїлі Лейвесі з Ірану. Це друге срібло в кар'єрі Насібова, перше він здобув на Олімпійських іграх у Токіо-2020, що відбулися у 2021 році через пандемію коронавірусу.

Лузан разом з Анастасією Рибачок принесли країні срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів. Додамо, що вони здобули срібну нагороду у цій дисципліні на Олімпіаді-2020 у Токіо, а Людмила тоді також стала бронзовою призеркою у каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Що цікаво, на церемонії закриття Олімпіади у Токіо саме Лузан була прапороносицею України.

Зазначимо, що на церемонії відкриття Ігор-2024 прапороносцями були тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

За всіма головними подіями завершального, 16-го дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.