Михайло Романчук буде другим прапороносцем України на церемонії відкриття Олімпіади
Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор 2020 Михайло Романчук буде другим прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 в Парижі.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.
Він нестиме прапор у парі з українською тенісисткою Еліною Світоліною. Церемонія відкриття Ігор-2024 відбудеться в п'ятницю, 26 липня. Початок – о 20:30 за київським часом.
Нагадаємо, на минулих літніх Олімпійських іграх у Токіо прапор несли Олена Костевич (кульова стрільба) та Богдан Нікішин (фехтування). Це був перший випадок, коли український стяг на церемонії відкриття пронесли одразу два спортсмени.
Напередодні ми повідомляли, що квитки на церемонію відкриття коштують шалені гроші.