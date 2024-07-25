Михайло Романчук буде другим прапороносцем України на церемонії відкриття Олімпіади

Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор 2020 Михайло Романчук буде другим прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Він нестиме прапор у парі з українською тенісисткою Еліною Світоліною. Церемонія відкриття Ігор-2024 відбудеться в п'ятницю, 26 липня. Початок – о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, на минулих літніх Олімпійських іграх у Токіо прапор несли Олена Костевич (кульова стрільба) та Богдан Нікішин (фехтування). Це був перший випадок, коли український стяг на церемонії відкриття пронесли одразу два спортсмени.

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Напередодні ми повідомляли, що квитки на церемонію відкриття коштують шалені гроші.