Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Михайло Романчук буде другим прапороносцем України на церемонії відкриття Олімпіади

Микола Дендак — 25 липня, 22:26
Михайло Романчук буде другим прапороносцем України на церемонії відкриття Олімпіади

Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор 2020 Михайло Романчук буде другим прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Він нестиме прапор у парі з українською тенісисткою Еліною Світоліною. Церемонія відкриття Ігор-2024 відбудеться в п'ятницю, 26 липня. Початок – о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, на минулих літніх Олімпійських іграх у Токіо прапор несли Олена Костевич (кульова стрільба) та Богдан Нікішин (фехтування). Це був перший випадок, коли український стяг на церемонії відкриття пронесли одразу два спортсмени.

Читайте також :
Фото Олімпійське прокляття українських прапороносців: відразу троє з них повністю дискредитували себе під час війни

Напередодні ми повідомляли, що квитки на церемонію відкриття коштують шалені гроші.

Париж-2024 Михайло Романчук Еліна Світоліна Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024

Париж-2024

Богдан Ядов — про батька в ЗСУ і дружину-росіянку
Шаран: Кваліфікація арбітрів на Олімпіаді-2024 дуже сумнівна
Гецко: Треба обов'язково перемагати Марокко та Аргентину
Боротьба США та Китаю, успіхи України: штучний інтелект зробив прогноз на медальний залік ОІ-2024
Костюк: Олімпіада — це спогади на все життя

Останні новини