В усьому винна проросійська IBA: МОК відреагував на гендерний скандал у жіночому боксі

Міжнародний олімпійський комітет зробив заяву щодо участі на Олімпіаді-2024 алжирської боксерки Імане Хеліф, яка є "біологічним чоловіком".

Про це йдеться на сайті МОК.

У заяві вказується неправомірність звинувачень на адресу Хеліф та порушенні процедури дискваліфікації Імане з чемпіонату світу через провал гендерного тестування (у 2023 році Хеліф виключили зі змагань через занадто високий рівень тестостерону).

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"Кожна людина має право займатися спортом без дискримінації. Усі спортсмени, які беруть участь у турнірі з боксу на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, дотримуються вимог до змагань та правил участі, а також усіх медичних правил, встановлених підрозділом боксу в Парижі 2024 (PBU). Як і на попередніх олімпійських змаганнях з боксу, стать і вік спортсменів визначаються за паспортом.

Ці правила також застосовувались протягом кваліфікаційного періоду, включаючи боксерські турніри Європейських ігор 2023, Азійські ігри, Панамериканські ігри та Тихоокеанські ігри, спеціальний африканський кваліфікаційний турнір 2023 у Дакарі (Сенегал) і два світові кваліфікаційні турніри, що відбулися в Бусто-Арсіціо (Італія) і Бангкок (Таїланд) у 2024 році, у яких загалом брав участь 1471 боксер із 172 національних олімпійських комітетів (НОК), боксерської команди біженців та окремих нейтральних спортсменів, а також було проведено понад 2000 кваліфікаційних боїв.

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PBU використовував правила боксу Токіо-2020 як основу для розробки правил для Парижа-2024. Це мало мінімізувати вплив на підготовку спортсменів і гарантувати послідовність між Олімпійськими іграми. Ці правила Токіо-2020 базувалися на правилах після Ріо-2016, які діяли до призупинення діяльності Міжнародної федерації боксу (IBA) МОК у 2019 році та подальшого відкликання її визнання у 2023 році.

Ми помітили оманливу інформацію про двох спортсменок, які змагаються на Олімпійських іграх у Парижі 2024. Дві спортсменки протягом багатьох років беруть участь у міжнародних змаганнях з боксу в жіночій категорії, включаючи Олімпійські ігри в Токіо 2020, чемпіонати світу IBA та санкціоновані IBA турніри. Ці двоє спортсменок стали жертвами раптового і свавільного рішення IBA. Ближче до кінця чемпіонату світу IBA у 2023 році їх раптово дискваліфікували без будь-якої належної процедури.

Відповідно до протоколу IBA, доступного на їх вебсайті, це рішення спочатку було прийнято виключно генеральним секретарем і генеральним директором IBA. Правління IBA ратифікувало його лише згодом і згодом звернулося з проханням про встановлення та відображення в Регламенті IBA процедури, якої слід дотримуватися в подібних випадках у майбутньому. У протоколі також зазначено, що IBA має "встановити чітку процедуру гендерного тестування".

Нинішня агресія проти цих двох спортсменок повністю базується на цьому свавільному рішенні, яке було прийняте без будь-якої належної процедури – особливо враховуючи, що ці спортсменки багато років змагалися на змаганнях найвищого рівня. Такий підхід суперечить якісному управлінню.

Правила прийнятності не повинні змінюватися під час поточного змагання, і будь-яка зміна правил повинна відбуватися відповідно до процесу та ґрунтуватися на наукових доказах. МОК зобов’язується захищати права людини всіх спортсменів, які беруть участь в Олімпійських іграх, згідно з Олімпійською хартією, Етичним кодексом МОК і Стратегічними рамками МОК з прав людини. МОК засмучений образами, яких зараз зазнають двоє спортсменок", — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 у Парижі розгорівся гендерний скандал через поєдинок 1/8 фіналу між алжиркою Імане Хеліф та італійською боксеркою Анджелою Каріні.

25-річна італійка сама зупинила бій, не бажаючи продовжувати дійство. Каріні скинула шолом на підлогу та вигукнула: "Це несправедливо". Після бою Анджела відмовилася від рукостискання та почала плакати в центрі рингу.

У червні 2023 року на засіданні виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету було ухвалено рішення виключити Міжнародну боксерську асоціацію, якою керує росіянин Умар Кремльов, зі складу організації.