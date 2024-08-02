В усьому винна проросійська IBA: МОК відреагував на гендерний скандал у жіночому боксі
Міжнародний олімпійський комітет зробив заяву щодо участі на Олімпіаді-2024 алжирської боксерки Імане Хеліф, яка є "біологічним чоловіком".
Про це йдеться на сайті МОК.
У заяві вказується неправомірність звинувачень на адресу Хеліф та порушенні процедури дискваліфікації Імане з чемпіонату світу через провал гендерного тестування (у 2023 році Хеліф виключили зі змагань через занадто високий рівень тестостерону).
"Кожна людина має право займатися спортом без дискримінації. Усі спортсмени, які беруть участь у турнірі з боксу на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, дотримуються вимог до змагань та правил участі, а також усіх медичних правил, встановлених підрозділом боксу в Парижі 2024 (PBU). Як і на попередніх олімпійських змаганнях з боксу, стать і вік спортсменів визначаються за паспортом.
Ці правила також застосовувались протягом кваліфікаційного періоду, включаючи боксерські турніри Європейських ігор 2023, Азійські ігри, Панамериканські ігри та Тихоокеанські ігри, спеціальний африканський кваліфікаційний турнір 2023 у Дакарі (Сенегал) і два світові кваліфікаційні турніри, що відбулися в Бусто-Арсіціо (Італія) і Бангкок (Таїланд) у 2024 році, у яких загалом брав участь 1471 боксер із 172 національних олімпійських комітетів (НОК), боксерської команди біженців та окремих нейтральних спортсменів, а також було проведено понад 2000 кваліфікаційних боїв.
PBU використовував правила боксу Токіо-2020 як основу для розробки правил для Парижа-2024. Це мало мінімізувати вплив на підготовку спортсменів і гарантувати послідовність між Олімпійськими іграми. Ці правила Токіо-2020 базувалися на правилах після Ріо-2016, які діяли до призупинення діяльності Міжнародної федерації боксу (IBA) МОК у 2019 році та подальшого відкликання її визнання у 2023 році.
Ми помітили оманливу інформацію про двох спортсменок, які змагаються на Олімпійських іграх у Парижі 2024. Дві спортсменки протягом багатьох років беруть участь у міжнародних змаганнях з боксу в жіночій категорії, включаючи Олімпійські ігри в Токіо 2020, чемпіонати світу IBA та санкціоновані IBA турніри. Ці двоє спортсменок стали жертвами раптового і свавільного рішення IBA. Ближче до кінця чемпіонату світу IBA у 2023 році їх раптово дискваліфікували без будь-якої належної процедури.
Відповідно до протоколу IBA, доступного на їх вебсайті, це рішення спочатку було прийнято виключно генеральним секретарем і генеральним директором IBA. Правління IBA ратифікувало його лише згодом і згодом звернулося з проханням про встановлення та відображення в Регламенті IBA процедури, якої слід дотримуватися в подібних випадках у майбутньому. У протоколі також зазначено, що IBA має "встановити чітку процедуру гендерного тестування".
Нинішня агресія проти цих двох спортсменок повністю базується на цьому свавільному рішенні, яке було прийняте без будь-якої належної процедури – особливо враховуючи, що ці спортсменки багато років змагалися на змаганнях найвищого рівня. Такий підхід суперечить якісному управлінню.
Правила прийнятності не повинні змінюватися під час поточного змагання, і будь-яка зміна правил повинна відбуватися відповідно до процесу та ґрунтуватися на наукових доказах. МОК зобов’язується захищати права людини всіх спортсменів, які беруть участь в Олімпійських іграх, згідно з Олімпійською хартією, Етичним кодексом МОК і Стратегічними рамками МОК з прав людини. МОК засмучений образами, яких зараз зазнають двоє спортсменок", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 у Парижі розгорівся гендерний скандал через поєдинок 1/8 фіналу між алжиркою Імане Хеліф та італійською боксеркою Анджелою Каріні.
25-річна італійка сама зупинила бій, не бажаючи продовжувати дійство. Каріні скинула шолом на підлогу та вигукнула: "Це несправедливо". Після бою Анджела відмовилася від рукостискання та почала плакати в центрі рингу.
У червні 2023 року на засіданні виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету було ухвалено рішення виключити Міжнародну боксерську асоціацію, якою керує росіянин Умар Кремльов, зі складу організації.