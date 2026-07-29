НОК України подав скаргу на рішення МОК поновити в правах Росію

Національний олімпійський комітет України подав скаргу до Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) на рішення Міжнародного олімпійського комітету поновити в правах Олімпійський комітет Росії (ОКР).

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Українська сторона стверджує, що рішення МОК "суперечить положенням Олімпійської хартії" та "не враховує фактичні обставини", на підставі яких у 2023 році було ухвалене рішення про призупинення членства ОКР.

Також НОК України вважає, що рішення МОК було ухвалене передчасно та без належної перевірки усунення порушень з боку ОКР, а саме – включення до її структури спортивних організацій із тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, МОК тимчасово відновив у правах ОКР 7 липня поточного року. Після цього ряд міжнародних федерацій із різних видів спорту зняли всі санкції з Росії.