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Потрібно буде викликати швидку: Кремльов публічно погрожує голові Міжнародного олімпійського комітету

Ігор Чернявський — 24 липня, 21:00
Потрібно буде викликати швидку: Кремльов публічно погрожує голові Міжнародного олімпійського комітету

Самопроголошений очільник Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умар Кремльов вважає, що голові Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху знадобиться медична допомога після зустрічі з ним.

Його слова цитує російське пропагандистське видання "Спорт-Експрес".

"Йому швидку потрібно буде викликати відразу. У жодному разі я не збираюся з ним нічого робити. Він сам боїться мене. Я в нього як кістка в горлі, він надсилає листи країнам, щоб зі мною не зустрічалися. Це так безглуздо. Мені здається, з ним одразу має бути медсестра. А то серденько тьохне", — сказав Кремльов.

Нагадаємо, понад рік тому МОК ухвалив рішення виключити IBA Кремльова зі складу організації. IBA намагалася оскаржити це рішення, але Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію.

Умар Кремльов

Умар Кремльов

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