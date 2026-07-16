МОК не змінить рішення про відновлення у правах НОК Росії

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не збирається змінювати своє рішення щодо відновлення у правах Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня МОК ухвалив рішення тимчасово відновити у правах ОКР. Це рішення викликало обурення в багатьох країнах світу.

Після цього 9 країн-членів Європейського союзу (Естонія, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія та Швеція) закликали ЄС переглянути фінансування МОК. Проте на позицію самого МОК це не вплинуло.

"МОК змушений діяти в складних реаліях і враховувати наслідки нинішньої геополітичної ситуації. Наше завдання — зберегти засновану на цінностях і справді глобальну спортивну платформу, яка дає світові надію", – заявив речник МОК.

Також у Комітеті підкреслили, що міжнародні спортивні змагання на території Росії й надалі не будуть проводитися, а російських урядовців не запрошуватимуть на заходи МОК. Рішення щодо використання російської символіки на Олімпійських іграх буде ухвалене пізніше.

Нагадаємо, ще наприкінці червня МОК вніс зміни в Олімпійську хартію, які повинні були спростити повноцінне повернення Росії в міжнародний спорт.