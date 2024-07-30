Усик: Не можна допустити зникнення боксу із програми Олімпійських ігор

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик сказав, що вони із командою працюватимуть, щоб бокс не зник із програми Олімпійських ігор.

Про це він розповів на зустрічі з журналістами в Українському домі.

"Не уявляю Ігри без боксу. Це неможливо, тому що бокс — це один із перших видів, який з’явився на Олімпіаді, кулачні бійки були, а потім це переросло у бокс. Я розумію, що відбувається, бо прогнила система IBA, яка робить те, що хоче і по своєму плану вони рухаються. У них немає міжнародного плану для всього світу розвитку боксу і ми не можемо з моєю командою допустити, щоб цей неймовірний вид спорту зник з Олімпійських ігор. Бо я вважаю, що у нас дійсно боксерська держава, у нас велика історія боксу, ми не можемо просто взяти й так втратити медалі. У нас зараз є занепад українського боксу, бо в країні війна, але ми повинні все одно рухатися. Допоки ми дихаємо, ми повинні рухатися і щось робити. Повинна бути спортивна реформа в боксі — і в Україні, і у світі. Бо те, що відбувається зараз, рано чи пізно може завершитися", — сказав боксер.

Зазначимо, слова про виключення боксу та важкої атлетики із програми Ігор вже давно перебувають в інформаційному полі, у 2021 році голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах висловив стурбованість щодо цих двох видів спорту, тому що у федераціях існують серйозні проблеми з керуванням.

Також бокс та важка атлетика разом із сучасним п'ятиборством не були включені до програми Олімпійських ігор 2028 року, що проходитимуть у Лос-Анджелесі. Раніше МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпіади.

Нагадаємо, напередодні Олександр відвідав поєдинок Дмитра Ловчинського на Олімпійських іграх-2024. Раніше ми повідомляли, що Усик із власної кишені заплатить солідні призові українським боксерам за медалі.